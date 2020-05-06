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«Скучаем по тебе, тренер». Нурмагомедов выложил фото Мендеса

«Скучаем по тебе, тренер». Нурмагомедов выложил фото Мендеса
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выложил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию тренера Хавьера Мендеса, который помогает россиянину готовиться к поединкам, когда тот проводит тренировочные лагеря в Калифорнии (США).

«Скучаем по тебе, тренер», — подписал фотографию Хабиб.

Фото: https://www.instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, в начале весны Нурмагомедов проводил тренировочный лагерь под руководством Мендеса, готовясь к поединку с Тони Фергюсоном. Бойцы должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 мая мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео, как молодой Нурмагомедов ассистирует на лапах Исламу Махачеву.

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