«Скучаем по тебе, тренер». Нурмагомедов выложил фото Мендеса

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выложил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию тренера Хавьера Мендеса, который помогает россиянину готовиться к поединкам, когда тот проводит тренировочные лагеря в Калифорнии (США).
«Скучаем по тебе, тренер», — подписал фотографию Хабиб.
Фото: https://www.instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, в начале весны Нурмагомедов проводил тренировочный лагерь под руководством Мендеса, готовясь к поединку с Тони Фергюсоном. Бойцы должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 мая мск.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также посмотрите видео, как молодой Нурмагомедов ассистирует на лапах Исламу Махачеву.
- 6 мая 2020
-
13:19
-
12:38
-
12:01
-
11:44
-
10:30
-
10:14
-
09:47
-
09:14
-
09:00
-
03:10
-
01:46
-
01:21
-
00:58
-
00:52
-
00:44
-
00:30
- 5 мая 2020
-
23:20
-
22:14
-
21:23
-
20:49
-
19:44
-
18:52
-
17:41
-
16:04
-
14:17
-
13:59
-
13:47
-
13:02
-
12:20
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
02:50
-
00:41