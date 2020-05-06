«Миллиончик найдётся». Российский промоутер предложил Тайсону сразиться с А. Емельяненко

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что пообщался со знаменитым боксёром Майком Тайсоном на предмет возможного поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко. Напомним, ранее Тайсон сказал, что не прочь принимать участие в выставочных боях, а Емельяненко признался, что хотел бы провести с ним боксёрский поединок.
«Вчера мы связались с Тайсоном. Звонок был по другой теме, но мы обсудили и его намерение вернуться на ринг.
Он спросил, есть ли возможность провести бой в России. Я ему предложил выступить в рамках промоушена WTKF — в Беларуси. Соперники на выбор — Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Поединок по правилам бокса. Статус — выставочный бой.
Тайсон спросил, найдётся ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдётся», — цитирует Хрюнова «Спорт-экспресс».
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