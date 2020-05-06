Алексей Олейник: не хочу, чтобы у моих детей была профессиональная карьера в ММА

Боец UFC Алексей Олейник заявил, что не хотел бы, чтобы его дети начинали профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. По его словам, если они примут такое решение, он постарается отговорить их.
«Есть ли вероятность, что кто-то из моих детей будет выступать в ММА? Я точно буду отговаривать. И не хочу, чтобы у моих детей была профессиональная карьера в ММА. Но, как я это в шутку называю, «курс молодого бойца» они пройдут. Это два-три года единоборств. Например, старшая дочь по полгода — по году занималась карате, джиу-джитсу, борьбой, просто чтобы не дать себя в обиду с равным себе», — приводит слова Олейника «Матч ТВ».
Напомним, 9 мая Олейник выступит на турнире UFC 249, проведение которого запланировано в Джексонвилле (штат Флорида, США). Соперником Алексея станет Фабрисиу Вердум.
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