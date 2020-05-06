Исмаилов выложил компьютерную версию боя с А. Емельяненко. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов показал в «Инстаграме», как может проходить его поединок с другим бойцом MMA Александром Емельяненко. Напомним, изначально бойцы должны были сразиться на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля, но поединок перенесли из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что он пройдёт 24 июля.

В видео виртуальные бойцы обменялись несколькими ударами, после чего Исмаилов провёл эффектный приём в концовке и одержал победу.

«Бой проанализирован. Ну что?! Погнали!» — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.

Ранее Емельяненко дал прогноз на свой гипотетический поединок с Майком Тайсоном, а также высмеял Владимира Соловьёва и Никиту Джигурду.