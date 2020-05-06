Михаил Кокляев показал, как 10 лет назад поднимал штангу весом свыше 300 кг. Видео
Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он поднимает штангу весом в 312 кг. По словам спортсмена, видео было снято около 10 лет тому назад.
«10 лет назад, 312 кг», — подписал видео Кокляев, добавив к посту хештег #далдал.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, 29 ноября Кокляев дебютировал в единоборствах. 41-летний спортсмен провёл поединок по правилам бокса, в котором его соперником был популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Оппонент нокаутировал Кокляева в первом раунде. Недавно Михаил объявил, что приступил к подготовке к матчу-реваншу с Емельяненко.
Стронгмен Михаил Кокляев объявил, что начал готовиться к реваншу с А. Емельяненко
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