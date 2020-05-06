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Михаил Кокляев показал, как 10 лет назад поднимал штангу весом свыше 300 кг. Видео

Михаил Кокляев показал, как 10 лет назад поднимал
Михаил Кокляев показал, как 10 лет назад поднимал штангу весом свыше 300 кг. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он поднимает штангу весом в 312 кг. По словам спортсмена, видео было снято около 10 лет тому назад.

«10 лет назад, 312 кг», — подписал видео Кокляев, добавив к посту хештег #далдал.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 29 ноября Кокляев дебютировал в единоборствах. 41-летний спортсмен провёл поединок по правилам бокса, в котором его соперником был популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Оппонент нокаутировал Кокляева в первом раунде. Недавно Михаил объявил, что приступил к подготовке к матчу-реваншу с Емельяненко.

Стронгмен Михаил Кокляев объявил, что начал готовиться к реваншу с А. Емельяненко
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