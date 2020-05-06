Олег Тактаров: кто меня обидел, тот долго не проживёт

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров обратился к подписчикам в «Инстаграме», намекнув, что у того, кто резко высказывается в его адрес, потом могут возникнуть проблемы. Напомним, ранее Тактаров оказался под огнём критики после своих слов в адрес представителей Кавказа.

«Есть такой принцип: кто Тактарова обидел, тот долго не проживёт. Такое уже несколько раз было. Я за вас боюсь даже.

Не пишите ничего, удача от вас не отвернётся. Не пишите, ради вашего здоровья. Чтобы я не чувствовал, что вина на мне. Я за вас переживаю. Майских жуков там убили, а тут люди», — сказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

Ранее Тактаров рассказал, в каких отношениях пребывает с семьёй Нурмагомедовых.