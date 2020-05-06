Олег Тактаров: кто меня обидел, тот долго не проживёт
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров обратился к подписчикам в «Инстаграме», намекнув, что у того, кто резко высказывается в его адрес, потом могут возникнуть проблемы. Напомним, ранее Тактаров оказался под огнём критики после своих слов в адрес представителей Кавказа.
«Есть такой принцип: кто Тактарова обидел, тот долго не проживёт. Такое уже несколько раз было. Я за вас боюсь даже.
Не пишите ничего, удача от вас не отвернётся. Не пишите, ради вашего здоровья. Чтобы я не чувствовал, что вина на мне. Я за вас переживаю. Майских жуков там убили, а тут люди», — сказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».
Ранее Тактаров рассказал, в каких отношениях пребывает с семьёй Нурмагомедовых.
Тактаров: с Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил
Читайте также
- 6 мая 2020
-
16:49
-
16:11
-
15:59
-
15:08
-
15:08
-
14:37
-
13:19
-
12:38
-
12:01
-
11:44
-
10:30
-
10:14
-
09:47
-
09:14
-
09:00
-
03:10
-
01:46
-
01:21
-
00:58
-
00:52
-
00:44
-
00:30
- 5 мая 2020
-
23:20
-
22:14
-
21:23
-
20:49
-
19:44
-
18:52
-
17:41
-
16:04
-
14:17
-
13:59
-
13:47
-
13:02
-
12:20
Партнерский контент