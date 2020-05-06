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Александр Емельяненко показал, с кем тренируется в «Ахмате». Видео

Александр Емельяненко показал, с кем тренируется в «Ахмате». Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в свой «инстаграм» видео, в котором можно посмотреть, с кем он тренируется в бойцовском клубе «Ахмат». Напомним, Емельяненко ещё в марте приехал в Грозный для тренировок в «Ахмате», чтобы подготовиться к бою с Магомедом Исмаиловым, но из-за коронавируса поединок отменили. Ожидается, что бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт 24 июля.

«Вот такая команда у меня на подготовке к бою с Минеевым, с Исмаиловым… Без разницы, кого бить, пусть по очереди заходят и выходят. «Ахмат» — сила!» — сказал Емельяненко в видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов предложил сразиться с Емельяненко легендарному боксёру Майку Тайсону.

«Миллиончик найдётся». Российский промоутер предложил Тайсону сразиться с А. Емельяненко
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