Сехудо: Яну стоит лучше выучить английский

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо в очередной раз прошёлся по своим возможным оппонентам — Алджамейну Стерлингу и россиянину Петру Яну. Сехудо отметил, что Яну стоит подтянуть свой английский язык.



«Пусть Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян ждут, пока их король скажет им преклонить колено. Стерлинга нокаутировал Марлон Мораес, которого перед этим нокаутировал я, а Яну стоит лучше выучить английский. Ян — просто отстой. Нельзя победить 41-летнего скейтбордиста и ждать после этого титульного боя. Лучше уж я подерусь с тем, кто не выходил в октагон четыре года», — приводит слова Генри Сехудо MMAJunkie.



9 мая Сехудо померится силами с Домиником Крузом на турнире UFC в Джексонвилле (Флорида, США). Проморолик к этой встрече можно посмотреть здесь.