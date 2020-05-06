Сехудо: Яну стоит лучше выучить английский

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо в очередной раз прошёлся по своим возможным оппонентам — Алджамейну Стерлингу и россиянину Петру Яну. Сехудо отметил, что Яну стоит подтянуть свой английский язык.
«Пусть Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян ждут, пока их король скажет им преклонить колено. Стерлинга нокаутировал Марлон Мораес, которого перед этим нокаутировал я, а Яну стоит лучше выучить английский. Ян — просто отстой. Нельзя победить 41-летнего скейтбордиста и ждать после этого титульного боя. Лучше уж я подерусь с тем, кто не выходил в октагон четыре года», — приводит слова Генри Сехудо MMAJunkie.
9 мая Сехудо померится силами с Домиником Крузом на турнире UFC в Джексонвилле (Флорида, США). Проморолик к этой встрече можно посмотреть здесь.
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