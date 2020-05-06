Бой Нуньес и Спенсер может пройти 6 июня

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес может провести поединок с экс-чемпионкой промоушена Invicta FC Фелисией Спенсер 6 июня, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. Напомним, Нуньес отказалась от участия в турнире 9 мая. Изначально бойцы должны были встретиться на турнире UFC 250 в Бразилии.
Для Нуньес бой со Спенсер должен стать первой защитой титула в полулёгком дивизионе.
Напомним, Нуньес завоевала титул в полулёгком дивизионе ещё в 2018 году, когда нокаутировала Крис Сайборг. Минувшая встреча Аманды датирована декабрём 2019 года, тогда она уверенно победила Жермейн де Рандами.
Что касается Спенсер, то Фелисия в минувшем бою нокаутировала Зару Фаирн дос Сантос. Всего в UFC она провела три встречи, победив в двух из них. Единственное в карьере поражение канадка потерпела от Крис Сайборг.
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