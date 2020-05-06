Кремлёв считает возможным проведение боя между Майком Тайсоном и Александром Емельяненко

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что считает возможным проведение поединка бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона с кем-то из российских бойцов смешанных единоборств — Сергеем Харитоновым или Александром Емельяненко.
«Владимир Хрюнов сказал мне о такой возможности. Я ответил, что мы полностью поддержим все его начинания. Тем более Володя вообще привёл в Россию профессиональный бокс. Я считаю, что привезти Тайсона в Россию вполне реально. Но для начала нужно получить согласие как с его стороны, так и со стороны соперника. А по цене договоримся. Сделаем всё возможное, чтобы бой состоялся», — цитирует Умара Кремлёва RT.
Напомним, ранее стало известно, что российский промоутер Владимир Хрюнов пообщался с Майком Тайсоном на предмет возможного поединка с бойцами MMA Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.
- 6 мая 2020
-
19:50
-
19:17
-
18:53
-
17:52
-
16:49
-
16:11
-
15:59
-
15:08
-
15:08
-
14:37
-
13:19
-
12:38
-
12:01
-
11:44
-
10:30
-
10:14
-
09:47
-
09:14
-
09:00
-
03:10
-
01:46
-
01:21
-
00:58
-
00:52
-
00:44
-
00:30
- 5 мая 2020
-
23:20
-
22:14
-
21:23
-
20:49
-
19:44
-
18:52
-
17:41
-
16:04
-
14:17