Кремлёв считает возможным проведение боя между Майком Тайсоном и Александром Емельяненко

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что считает возможным проведение поединка бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона с кем-то из российских бойцов смешанных единоборств — Сергеем Харитоновым или Александром Емельяненко.



«Владимир Хрюнов сказал мне о такой возможности. Я ответил, что мы полностью поддержим все его начинания. Тем более Володя вообще привёл в Россию профессиональный бокс. Я считаю, что привезти Тайсона в Россию вполне реально. Но для начала нужно получить согласие как с его стороны, так и со стороны соперника. А по цене договоримся. Сделаем всё возможное, чтобы бой состоялся», — цитирует Умара Кремлёва RT.



Напомним, ранее стало известно, что российский промоутер Владимир Хрюнов пообщался с Майком Тайсоном на предмет возможного поединка с бойцами MMA Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.