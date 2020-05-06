Нурмагомедов: не болейте и не печальтесь, печаль — одно из самых вредных чувств

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам.



«Для спортсменов самое лучшее — это постоянство. Чем один день потренироваться три часа и следующие два дня отдыхать, лучше потренироваться три дня подряд — по часу.

Стабильность всегда бьёт класс.



Не болейте и не печальтесь, печаль — одно из самых вредных чувств», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Хабиб должен был провести бой с Тони Фергюсоном в апреле 2020 года. Бойцы должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина и соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 мая по московскому времени.