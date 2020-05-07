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Тест Фергюсона на коронавирус показал отрицательный результат

Тест Фергюсона на коронавирус показал отрицательный результат
Бокс/ММА / UFC 0

Тест американского бойца UFC Тони Фергюсона и представителей его команды показал отрицательный результат.

«У всех результат отрицательный», — цитирует представителя команды ТАСС.

Напомним, ранее Фергюсон в преддверии поединка с Джастином Гэтжи прошёл тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в ночь 9 на 10 мая мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Фергюсона и Гэтжи. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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