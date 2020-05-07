57-летний Холифилд вслед за Тайсоном объявил о возвращении на ринг

Знаменитый американский боксёр Эвандер Холифилд, бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории объявил о возвращении в ринг. Американец проведёт несколько выставочных боёв и поддержит благотворительную кампанию, которая предоставляет молодёжи ресурсы, необходимые им для эмоционального развития и обучения во время пандемии коронавируса.

«Вы готовы? Момент, которого вы все ждали. Чемпион вернулся! Я хотел бы объявить, что буду возвращаться на ринг. Я буду сражаться в выставочных боях за великое дело», — написал 57-летний боксёр в своём «твиттере».

Холифилд провёл 57 боёв в профессиональном боксе, одержав 44 победы и потерпев 10 поражений. Ещё два поединка завершились вничью, а один признали несостоявшимся. На счету Боу, который не выходил на ринг с декабря 2008 года, 43 победы в 45 боях.

Ранее о своём возвращении в ринг объявил Майк Тайсон.