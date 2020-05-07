Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

57-летний Холифилд вслед за Тайсоном объявил о возвращении на ринг

57-летний Холифилд вслед за Тайсоном объявил о возвращении на ринг
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Знаменитый американский боксёр Эвандер Холифилд, бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории объявил о возвращении в ринг. Американец проведёт несколько выставочных боёв и поддержит благотворительную кампанию, которая предоставляет молодёжи ресурсы, необходимые им для эмоционального развития и обучения во время пандемии коронавируса.

«Вы готовы? Момент, которого вы все ждали. Чемпион вернулся! Я хотел бы объявить, что буду возвращаться на ринг. Я буду сражаться в выставочных боях за великое дело», — написал 57-летний боксёр в своём «твиттере».

Холифилд провёл 57 боёв в профессиональном боксе, одержав 44 победы и потерпев 10 поражений. Ещё два поединка завершились вничью, а один признали несостоявшимся. На счету Боу, который не выходил на ринг с декабря 2008 года, 43 победы в 45 боях.

Ранее о своём возвращении в ринг объявил Майк Тайсон.

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020