Фергюсон прокомментировал желание Гэтжи получить перелом носа

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на желание Джастина Гэтжи получить перелом носа в поединке с ним. Напомним, ранее Гэтжи рассказал, что вследствие неправильно сросшегося после перелома носа испытывает проблемы с дыханием и потому хочет получить ещё один перелом, чтобы кости срослись уже правильно.
По мнению Фергюсона, Гэтжи пытается ввести его в заблуждение.
«Он просто не хочет, чтобы я бил по корпусу», — сказал он в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.
Фергюсона спросили, считает ли он, что соперник пытается его перехитрить.
«Да, вероятно», — ответил боец.
Бой Фергюсона и Гэтжи состоится на турнире UFC 249 в ночь с 9 на 10 мая мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также посмотрите видео победной серии Фергюсона.
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