Шлеменко рассказал, чем Емельяненко и Харитонов выгодны для Тайсона как противники
Боец ММА Александр Шлеменко объяснил, почему бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону стоит выбрать в качестве возможного соперника Александра Емельяненко или Сергея Харитонова.
«Майк сейчас далеко не тот, что раньше. Но если такой бой состоится, он однозначно будет интересным. Да и интрига сохранится. Пусть Майку уже 53 года, он остаётся опасным и в этом возрасте. Считаю, Тайсону самому выгоднее подраться с бойцами ММА. Это лучше, чем брать откровенного «сбитого лётчика» из бокса и спокойно его избивать», — приводит слова Шлеменко «RT на русском».
5 мая Емельяненко заявил в прямом эфире в своём «инстаграме», что не прочь провести бой с Тайсоном. Ранее Майк сообщил, что размышлял над возможностью вернуться на ринг.
«Если он меня догонит — отправит спать». А. Емельяненко — о бое с Тайсоном
Читайте также
- 7 мая 2020
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
12:35
-
11:09
-
09:54
-
09:01
-
05:01
-
03:51
-
02:34
-
02:08
-
01:42
-
00:55
- 6 мая 2020
-
23:55
-
22:57
-
21:56
-
19:50
-
19:17
-
18:53
-
17:52
-
16:49
-
16:11
-
15:59
-
15:08
-
15:08
-
14:37
-
13:19
-
12:38
-
12:01
-
11:44
-
10:30
-
10:14
-
09:47
-
09:14
Партнерский контент