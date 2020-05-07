Шлеменко рассказал, чем Емельяненко и Харитонов выгодны для Тайсона как противники

Боец ММА Александр Шлеменко объяснил, почему бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону стоит выбрать в качестве возможного соперника Александра Емельяненко или Сергея Харитонова.

«Майк сейчас далеко не тот, что раньше. Но если такой бой состоится, он однозначно будет интересным. Да и интрига сохранится. Пусть Майку уже 53 года, он остаётся опасным и в этом возрасте. Считаю, Тайсону самому выгоднее подраться с бойцами ММА. Это лучше, чем брать откровенного «сбитого лётчика» из бокса и спокойно его избивать», — приводит слова Шлеменко «RT на русском».

5 мая Емельяненко заявил в прямом эфире в своём «инстаграме», что не прочь провести бой с Тайсоном. Ранее Майк сообщил, что размышлял над возможностью вернуться на ринг.