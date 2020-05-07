«Всё, чтобы поднять хайп». Шлеменко не верит в возможность боя Тайсон — Емельяненко

Боец ММА Александр Шлеменко заявил, что разговоры о возможном поединке между Александром Емельяненко и бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном ведутся исключительно для хайпа, а сам он не верит в возможность проведения подобного поединка.
«Как для Харитонова, так и для Емельяненко это идеальный шанс побоксировать с легендой и заявить о себе. За боем будет следить весь мир, и ребята смогут по-настоящему обратить на себя внимание, неважно даже, выиграют они или нет. Но мне слабо верится в организацию такого противостояния. Возможно, всё делается для того, чтобы поднять хайп», — приводит слова Шлеменко «RT на русском».
5 мая Емельяненко заявил в прямом эфире в своём «инстаграме», что не прочь провести бой с Тайсоном. Ранее Майк сообщил, что размышлял над возможностью вернуться на ринг.
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