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Головкин: я намерен сдержать слово и проведу бой с Шереметой

Головкин: я намерен сдержать слово и проведу бой с Шереметой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что первым делом проведёт обязательную защиту титула в бою с польским боксёром Камилом Шереметой, как только нормализуется ситуация с пандемией коронавируса.

«Я взял на себя обязательства, прежде чем началась вся эта ситуация с коронавирусом. Речь идёт о моём бое с Шереметой. Я намерен сдержать своё слово. Как только ситуация стабилизируется и всё вернётся на круги своя, хочу провести первым именно этот поединок.

Бой с Альваресом? Я должен отметить, что в переговорах всегда есть две стороны. Они фактически отказались от боя со мной в сентябре. Потом не захотели драться в мае 2020 года. Поэтому я пошёл своим путём. У меня есть собственная карьера, и я подумал: «Как долго мне ждать?» — приводит слова Головкина Sports Illustrated.

Изначально Бой Головкин — Шеремета был запланирован на 6 июня.

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