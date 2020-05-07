Головкин: я намерен сдержать слово и проведу бой с Шереметой

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что первым делом проведёт обязательную защиту титула в бою с польским боксёром Камилом Шереметой, как только нормализуется ситуация с пандемией коронавируса.
«Я взял на себя обязательства, прежде чем началась вся эта ситуация с коронавирусом. Речь идёт о моём бое с Шереметой. Я намерен сдержать своё слово. Как только ситуация стабилизируется и всё вернётся на круги своя, хочу провести первым именно этот поединок.
Бой с Альваресом? Я должен отметить, что в переговорах всегда есть две стороны. Они фактически отказались от боя со мной в сентябре. Потом не захотели драться в мае 2020 года. Поэтому я пошёл своим путём. У меня есть собственная карьера, и я подумал: «Как долго мне ждать?» — приводит слова Головкина Sports Illustrated.
Изначально Бой Головкин — Шеремета был запланирован на 6 июня.
- 7 мая 2020
-
17:27
-
16:39
-
15:42
-
15:24
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
12:35
-
11:09
-
09:54
-
09:01
-
05:01
-
03:51
-
02:34
-
02:08
-
01:42
-
00:55
- 6 мая 2020
-
23:55
-
22:57
-
21:56
-
19:50
-
19:17
-
18:53
-
17:52
-
16:49
-
16:11
-
15:59
-
15:08
-
15:08
-
14:37
-
13:19
-
12:38
-
12:01
-
11:44