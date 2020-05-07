Головкин: я намерен сдержать слово и проведу бой с Шереметой

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что первым делом проведёт обязательную защиту титула в бою с польским боксёром Камилом Шереметой, как только нормализуется ситуация с пандемией коронавируса.



«Я взял на себя обязательства, прежде чем началась вся эта ситуация с коронавирусом. Речь идёт о моём бое с Шереметой. Я намерен сдержать своё слово. Как только ситуация стабилизируется и всё вернётся на круги своя, хочу провести первым именно этот поединок.



Бой с Альваресом? Я должен отметить, что в переговорах всегда есть две стороны. Они фактически отказались от боя со мной в сентябре. Потом не захотели драться в мае 2020 года. Поэтому я пошёл своим путём. У меня есть собственная карьера, и я подумал: «Как долго мне ждать?» — приводит слова Головкина Sports Illustrated.



Изначально Бой Головкин — Шеремета был запланирован на 6 июня.