Валуев ответил подписчику на слова о том, что «нашим депутатам хорошо живётся»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев вступил в полемику с подписчиками в «инстаграме».



«Как же хорошо нашим депутатам живётся. На самоизоляции. А я в однокомнатной квартире не знаю куда деться с тремя детьми!», — написала подписчица в «инстаграме» Николая Валуева.



«Я дом построил не будучи депутатом. Было на что. А до 2007 года жил с двумя детьми и женой в однокомнатной квартире. Так что не по адресу сарказм», — ответил на комментарий Валуев.



Не обошлось в комментариях под видео и без упоминаний охотницей деятельности Валуева.



«Какое лицемерие! Умиляетесь одними дикими животными и стреляете в других животных. Чем это животное достойно жить больше, чем те которых вы убили? Собираете лайки? Детям рассказываете как жестоко убиваете животных, оправдывая, что у них мясо вкуснее, чем то что в магазине?», — написал подписчик.



«Мои дети не слышат таких рассказов. Но видимо в Вашем воспаленном воображении такое возможно. Вообще, когда вырастут, это будет исключительно их решение насчёт охоты. Но рыбу ловят. Или как там у вас, убивают?», — ответил Валуев.