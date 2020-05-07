Валуев ответил подписчице, обвинившей его в жестоком убийстве животных

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев подвергся критике из-за публикации видео с забавными животными во время водных процедур. Подписчики напомнили Валуеву о том, что он является заядлым охотником.



«Какое лицемерие! Умиляетесь одними дикими животными и стреляете в других животных. Чем это животное достойно жить больше, чем те, которых вы убили? Собираете лайки? Детям рассказываете, как жестоко убиваете животных, оправдывая, что у них мясо вкуснее, чем то, что в магазине?» — написал подписчик в комментариях в «инстаграме» Валуева.



«Мои дети не слышат таких рассказов. Но, видимо, в Вашем воспалённом воображении такое возможно. Вообще, когда вырастут, это будет исключительно их решение насчёт охоты. Но рыбу ловят. Или как там у вас, убивают?» — ответил Валуев.