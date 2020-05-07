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Кремлёв: готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство

Кремлёв: готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал ситуацию с включением в базу «Миротворца» украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко. Кремлёв заявил, что в России готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.

«Усик и Ломаченко — достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Также и я поддерживаю. Есть на Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов на Украине это максимум несколько тысяч человек.

В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот — предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру», — приводит слова Умара Кремлёва «Спорт-экспресс».

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