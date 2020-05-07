Кремлёв: готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал ситуацию с включением в базу «Миротворца» украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко. Кремлёв заявил, что в России готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.
«Усик и Ломаченко — достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Также и я поддерживаю. Есть на Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов на Украине это максимум несколько тысяч человек.
В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот — предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру», — приводит слова Умара Кремлёва «Спорт-экспресс».
- 7 мая 2020
-
20:33
-
19:31
-
18:45
-
17:27
-
16:39
-
15:42
-
15:24
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
12:35
-
11:09
-
09:54
-
09:01
-
05:01
-
03:51
-
02:34
-
02:08
-
01:42
-
00:55
- 6 мая 2020
-
23:55
-
22:57
-
21:56
-
19:50
-
19:17
-
18:53
-
17:52
-
16:49
-
16:11
-
15:59
-
15:08
-
15:08
-
14:37
-
13:19