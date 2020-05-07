Тайсону предложили $ 20 млн за выступления в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон, объявивший недавно о возвращении в спорт ради нескольких выставочных поединков, получил ещё одно привлекательное с финансовой точки зрения предложение.
Лига кулачных боёв Bare Knuckle FC предлагает американцу $ 20 млн за выступления в промоушене. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.
«Восторг во всём мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас сделать ему предложение. Он настоящая легенда, и для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как всё сложится. Для нас будет честью поработать с ним в любых форматах», — приводит слова функционера MMA Fighting.
Напомним, о желании встретиться с Майком Тайсоном уже заявили Сергей Харитонов, Александр Емельяненко и Григорий Дрозд.
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