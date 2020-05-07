Дэна Уайт не будет наказывать Джона Джонса за недавний арест

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что не намерен применять штрафные санкции к чемпиону организации в полутяжёлом весе Джону Джонсу за недавние проблемы с законом. Более того, функционер надеется, что американец проведёт очередной поединок уже в этом году.

«Мы не общались с ним с момента его ареста, но, я надеюсь, что он проведёт поединок в этом году. Со своей стороны не собираюсь его наказывать или как-то штрафовать», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, в марте этого года Джонс был задержан в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США). Его арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения и стрельбе из огнестрельного оружия.

Джон Джонс предыдущий раз появлялся в клетке в феврале 2020 года, тогда он с трудом победил Доминика Рейеса.