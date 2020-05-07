Боец, оскорбивший Хабиба, пожаловался на уход единственного спонсора и менеджеров

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, записавший оскорбительную песню в адрес чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пожаловался на уход спонсора. Кроме того, посетовал, что менеджеры перестали с ним общаться, связав это со скандальной ситуацией.

«Словно крысы, бегущие с тонущего корабля, люди отворачиваются от меня. Менеджеры, с которыми работал, игнорируют звонки и сообщения, видимо, под давлением решили уйти по-английски — тихо, ничего не сказав. Хотя один всё же ответил, предлагал мне извиниться и удалить клип, на этом наше общение закончилось.

Никто не хочет брать на себя ответственность за продвижение человека, который оскорбил «Большого брата», чьё имя нельзя называть, вдруг всех отправят в ссылку или сразу к стенке. Продажные журналисты и блогеры дальше выслуживаются перед «Верховными», рассказывая людям, какой же я ужасный и посредственный боец.

Заголовки «Боец оскорбивший… оправдался перед народом Кавказа» меня умиляют, мне не за что оправдываться, если кому-то не хватает знаний для прочтения и понимания простых текстов, это уже не мои проблемы.

Намёки на запрет выступления в российских турнирах от недожурналистов — это смешно. В интервью президент организации ждёт решения семьи: можно или нельзя драться Кузнецову, несвязно отвечает на вопросы, в которых местами сам себе противоречит. А переписка с обвинениями в гомосексуализме, подделанная Абитовым Мухаммадом, сильно огорчает. Надеюсь, человека сместят с поста в федерации за такое негуманное поведение.

Из-за его сфабрикованных обвинений мой единственный инвестор прекратил со мной сотрудничество. Объяснил это тем, что теперь я точно потерял всю аудиторию и никто не будет болеть за гея-бойца или бойца, поддерживающего ЛГБТ-сообщество. Глупые, испуганные человечки. Невзирая на всё это «крушение», капитан не покинет судно, ведь без капитана нет корабля, а без корабля нет капитана", — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».