Боец, оскорбивший Хабиба, пожаловался на уход единственного спонсора и менеджеров

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, записавший оскорбительную песню в адрес чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пожаловался на уход спонсора. Кроме того, посетовал, что менеджеры перестали с ним общаться, связав это со скандальной ситуацией.
«Словно крысы, бегущие с тонущего корабля, люди отворачиваются от меня. Менеджеры, с которыми работал, игнорируют звонки и сообщения, видимо, под давлением решили уйти по-английски — тихо, ничего не сказав. Хотя один всё же ответил, предлагал мне извиниться и удалить клип, на этом наше общение закончилось.
Никто не хочет брать на себя ответственность за продвижение человека, который оскорбил «Большого брата», чьё имя нельзя называть, вдруг всех отправят в ссылку или сразу к стенке. Продажные журналисты и блогеры дальше выслуживаются перед «Верховными», рассказывая людям, какой же я ужасный и посредственный боец.
Заголовки «Боец оскорбивший… оправдался перед народом Кавказа» меня умиляют, мне не за что оправдываться, если кому-то не хватает знаний для прочтения и понимания простых текстов, это уже не мои проблемы.
Намёки на запрет выступления в российских турнирах от недожурналистов — это смешно. В интервью президент организации ждёт решения семьи: можно или нельзя драться Кузнецову, несвязно отвечает на вопросы, в которых местами сам себе противоречит. А переписка с обвинениями в гомосексуализме, подделанная Абитовым Мухаммадом, сильно огорчает. Надеюсь, человека сместят с поста в федерации за такое негуманное поведение.
Из-за его сфабрикованных обвинений мой единственный инвестор прекратил со мной сотрудничество. Объяснил это тем, что теперь я точно потерял всю аудиторию и никто не будет болеть за гея-бойца или бойца, поддерживающего ЛГБТ-сообщество. Глупые, испуганные человечки. Невзирая на всё это «крушение», капитан не покинет судно, ведь без капитана нет корабля, а без корабля нет капитана", — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».
- 8 мая 2020
-
01:00
-
00:52
-
00:42
- 7 мая 2020
-
23:59
-
23:27
-
22:28
-
21:29
-
20:33
-
19:31
-
18:45
-
17:27
-
16:39
-
15:42
-
15:24
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
12:35
-
11:09
-
09:54
-
09:01
-
05:01
-
03:51
-
02:34
-
02:08
-
01:42
-
00:55
- 6 мая 2020
-
23:55
-
22:57
-
21:56
-
19:50
-
19:17
-
18:53
-
17:52