Тест Олейника на коронавирус дал отрицательный результат

Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник прошёл тест на коронавирус. Его результаты были отрицательными, об этом написал россиянин на своей странице в «Инстаграме» в «сторис». Отметив, что результат оказался «чист».
Напомним, в предстоящие выходные Олейник выступит на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Все участники шоу обязаны пройти тест на коронавирус. Алексей Олейник на турнире во Флориде померится силами с экс-чемпионом лиги, ещё одним ветераном смешанных единоборств Фабрисиу Вердумом.
Россиянин предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, досрочно победив Мориса Грина. Что касается Вердума, то он последний раз выходил в клетку в марте 2018 года, когда досрочно уступил Александру Волкову.
Главным событием шоу UFC 249 станет схватка за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фергюсон — Гэтжи.
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