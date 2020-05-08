Гэтжи — о бое с Фергюсоном: победитель представит США в схватке с лучшим бойцом России

Боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи в предстоящем поединке с Тони Фергюсоном усматривает не только схватку за титул временного чемпиона в лёгком весе, но и нечто большее. Спортсмен дал понять, что этот бой — своеобразное соревнование за то, чтобы представлять США в противостоянии с соперником из России.
«Мы подерёмся с Фергюсоном, чтобы победитель представил США в схватке с лучшим бойцом России», — приводит слова Гэтжи на странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото.
Напомним, что победитель боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи получит титул временного чемпиона и должен будет встретиться с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фергюсон — Гэтжи. Схватка состоится ранним утром 10 мая по московскому времени.
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