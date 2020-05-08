Макгрегор возмутился, что Порье опережает его в рейтинге UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор недоволен тем, что бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье опережает его в рейтинге. При этом ирландец оскорбил составителей рейтинга.

«Каким образом Порье оказался в рейтинге выше меня? Я расправился с ним за 90 секунд. Более того, я продержался против его последнего соперника дольше и забрал у него раунд и это с учётом того, что до боя я два года не дрался и прошёл через суд. Что за странную игру вы затеяли? Я буду приглядывать за вами, вы все бомжи», — приводит слова Конора BJ Penn.

Ответ Порье не заставил себя долго ждать.

«Всё дело в том, что я дрался с реальными претендентами на титул, а ты выбирал себе соперников», — сказал американец.

Напомним, что последним соперником Порье был Хабиб Нурмагомедов. Дастин проиграл россиянину уже в третьем раунде, в то время как Макгрегор сдался в схватке с Хабибом в четвёртой пятиминутке.

На данный момент Порье занимает второе место в рейтинге UFC, Макгрегор — третье.