Фергюсон: Хабиб не захотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался драться с ним на турнире UFC 249.
«Я твёрдо понимаю, что у меня есть пояс. Хабиб не захотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом. То же самое с Конором. Я буду следующим, я буду следующим — вот что все говорили. Но где, они?» — приводит слова Фергюсона Sporting News.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но из-за карантина он лишён возможности вылететь из России. Его заменили на Гэтжи. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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