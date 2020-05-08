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Холифилд рассказал о готовности провести третий бой с Тайсоном

Холифилд рассказал о готовности провести третий бой с Тайсоном
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в тяжёлой весовой категории, бывший знаменитый американский боксёр Эвандер Холифилд сообщил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном.

«Ну, всё зависит от того, сколько денег, как они говорят, я получу, и всё зависит от того, что они называют «хорошими деньгами», потому что я знаю, что такое хорошие деньги. Они должны были бы дать мне большую сумму. Если это Майк Тайсон, хорошо», — приводит слова Холифилда Forbes.

Ранее Холифилд и Майк Тайсон объявили о возвращении на ринг.

Напомним, первый бой между Тайсоном и Холифидом состоялся в ноябре 1996 года, и тогда победа досталась Эвандеру. Реванш прошёл в июле 1997 года. Во время боя Тайсон укусил Холифилда за левое ухо. Бой закончился дисквалификацией Майка в третьем раунде.

57-летний Холифилд вслед за Тайсоном объявил о возвращении на ринг
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