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Стипе Миочич: хочу драться с Кормье. Это должно произойти, и точка

Стипе Миочич: хочу драться с Кормье. Это должно произойти, и точка
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что обязательно проведёт третий бой против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Даниэля Кормье, как только нормализуется ситуация с пандемией коронавируса.

«Я хочу драться с Кормье. Это должно произойти, и точка. Я собираюсь дать своим фанатам то, что они хотят увидеть. Мой менеджмент работает над этим с UFC. Прямо сейчас я строго соблюдаю рекомендации губернатора штата Огайо ДеВайна. Я не могу контролировать глобальную пандемию», – написал Миочич на своей странице в «Твиттере».

В первом поединке бойцов, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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