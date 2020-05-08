Стипе Миочич: хочу драться с Кормье. Это должно произойти, и точка

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что обязательно проведёт третий бой против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Даниэля Кормье, как только нормализуется ситуация с пандемией коронавируса.
«Я хочу драться с Кормье. Это должно произойти, и точка. Я собираюсь дать своим фанатам то, что они хотят увидеть. Мой менеджмент работает над этим с UFC. Прямо сейчас я строго соблюдаю рекомендации губернатора штата Огайо ДеВайна. Я не могу контролировать глобальную пандемию», – написал Миочич на своей странице в «Твиттере».
В первом поединке бойцов, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.
- 8 мая 2020
-
10:11
-
10:00
-
09:03
-
08:04
-
07:02
-
05:53
-
05:26
-
01:00
-
00:52
-
00:42
- 7 мая 2020
-
23:59
-
23:27
-
22:28
-
21:29
-
20:33
-
19:31
-
18:45
-
17:27
-
16:39
-
15:42
-
15:24
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
12:35
-
11:09
-
09:54
-
09:01
-
05:01
-
03:51
-
02:34
-
02:08
-
01:42
-
00:55