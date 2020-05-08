Стипе Миочич: хочу драться с Кормье. Это должно произойти, и точка

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что обязательно проведёт третий бой против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Даниэля Кормье, как только нормализуется ситуация с пандемией коронавируса.



«Я хочу драться с Кормье. Это должно произойти, и точка. Я собираюсь дать своим фанатам то, что они хотят увидеть. Мой менеджмент работает над этим с UFC. Прямо сейчас я строго соблюдаю рекомендации губернатора штата Огайо ДеВайна. Я не могу контролировать глобальную пандемию», – написал Миочич на своей странице в «Твиттере».



В первом поединке бойцов, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.