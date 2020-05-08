Шлеменко дал прогноз на бой Фергюсон — Гэтжи
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые сразятся на турнире UFC 249 в ночь с 9 на 10 мая мск.
«Сначала я считал фаворитом Гэтжи, так как он был более спокоен в эмоциональном плане. Фергюсон наверняка немного измотан со всеми этими отменами и переносами турнира. Но сейчас считаю, что Тони более опасен. Хотя тут предсказать что-то фактически нереально. Но у меня есть уверенность, что эта встреча получится на загляденье и точно не будет скучной», — приводят слова Шлеменко «Известия».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также посмотрите видео победной серии Тони Фергюсона.
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