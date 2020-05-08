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72-летний Арнольд Шварценеггер поразил «растяжкой», как у гимнаста. Видео стало вирусным

72-летний Арнольд Шварценеггер поразил «растяжкой», как у гимнаста. Видео стало вирусным
Бокс/ММА 0

Известный бодибилдер, актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер опубликовал в своём «инстаграме» забавное видео. Шварценеггер предложил посмотреть, как он якобы выполняет растяжку, которая под силу лишь профессиональным гимнастам, и демонстрирует потрясающую гибкость, держа при этом во рту сигару.

«Гибкость столь же важна, как и силовые тренировки», — подписал актёр видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На самом деле, как показано в видео, Шварценеггер просто стоял позади, расположив на кухонном столе впереди муляж ног. За 16 часов его ролик собрал более 2,7 млн просмотров.

Напомним, Арнольд Шварценеггер — семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия».

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