Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксёру гражданство РФ

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк прокомментировал предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, который выявил желание оказать спортсмену помощь в получении гражданства РФ.
Кремлёв заявил, что в России готовы предоставить Усику и Василию Ломаченко гражданство, после того как спортсменов внесли в украинскую базу «Миротворец».
«Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему», — приводит слова Красюка Sportbox.
Усик и Ломаченко оказались в базе данных сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан после съёмок в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь».
- 8 мая 2020
-
16:10
-
15:15
-
15:14
-
14:18
-
14:00
-
13:35
-
13:01
-
11:06
-
10:49
-
10:11
-
10:00
-
09:03
-
08:04
-
07:02
-
05:53
-
05:26
-
01:00
-
00:52
-
00:42
- 7 мая 2020
-
23:59
-
23:27
-
22:28
-
21:29
-
20:33
-
19:31
-
18:45
-
17:27
-
16:39
-
15:42
-
15:24
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
12:35