Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксёру гражданство РФ

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк прокомментировал предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, который выявил желание оказать спортсмену помощь в получении гражданства РФ.



Кремлёв заявил, что в России готовы предоставить Усику и Василию Ломаченко гражданство, после того как спортсменов внесли в украинскую базу «Миротворец».



«Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему», — приводит слова Красюка Sportbox.

Усик и Ломаченко оказались в базе данных сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан после съёмок в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь».