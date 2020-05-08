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Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксёру гражданство РФ

Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксёру гражданство РФ
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк прокомментировал предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, который выявил желание оказать спортсмену помощь в получении гражданства РФ.

Кремлёв заявил, что в России готовы предоставить Усику и Василию Ломаченко гражданство, после того как спортсменов внесли в украинскую базу «Миротворец».

«Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему», — приводит слова Красюка Sportbox.

Усик и Ломаченко оказались в базе данных сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан после съёмок в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь».

Кремлёв: готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство
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