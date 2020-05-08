Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Был спортсменом, а стал фальшивкой». Фергюсон — о Макгрегоре

«Был спортсменом, а стал фальшивкой». Фергюсон — о Макгрегоре
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон нелестно отозвался о Коноре Макгрегоре, бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях. По мнению Фергюсона, в настоящее время Макгрегора уже нельзя считать спортсменом в полном смысле слова.

«Он напоминает куриные наггетсы. Видели, из чего их делают? Из фальшивой розовой массы. Я обожаю их, но реальность такова, что он фальшивка.

Он был спортсменом, когда я впервые его встретил. А сейчас он проводит время с кем попало и не знает, как потратить состояние. Он дурак, я не хочу с такими сражаться», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая мск Фергюсон на турнире UFC 249 сразится с Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Источник: победитель боя Фергюсон — Гэтжи может сразиться не с Хабибом, а с Макгрегором
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020