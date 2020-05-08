«Был спортсменом, а стал фальшивкой». Фергюсон — о Макгрегоре

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон нелестно отозвался о Коноре Макгрегоре, бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях. По мнению Фергюсона, в настоящее время Макгрегора уже нельзя считать спортсменом в полном смысле слова.
«Он напоминает куриные наггетсы. Видели, из чего их делают? Из фальшивой розовой массы. Я обожаю их, но реальность такова, что он фальшивка.
Он был спортсменом, когда я впервые его встретил. А сейчас он проводит время с кем попало и не знает, как потратить состояние. Он дурак, я не хочу с такими сражаться», — приводит слова Фергюсона ESPN.
Напомним, в ночь с 9 на 10 мая мск Фергюсон на турнире UFC 249 сразится с Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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