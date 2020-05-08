Стали известны результаты взвешивания Фергюсона и Гэтжи перед боем

Американские бойцы MMA Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи показали одинаковый вес в рамках официальной процедуры взвешивания перед поединком, который пройдёт на турнире UFC 249 в ночь с 9 на 10 мая мск. Вес обоих бойцов составил 155 фунтов (примерно 70,3 кг), сообщает журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».

Напомним, Фергюсон и Гэтжи оспорят звание временного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Изначально с Фергюсоном должен был подраться действующий чемпион в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности выбраться из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео победной серии Тони Фергюсона.