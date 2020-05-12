Эмодзи с поцелуем — самый популярный при упоминании Хабиба в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» провела новое исследование, посвящённое использованию эмодзи пользователями при написании сообщений об известных спортсменах. Чтобы выяснить, какие эмодзи используются чаще всего, «Одноклассники» проанализировали посты и комментарии за последний год.



Тройку лидеров по количеству упоминаний с эмодзи составили теннисистка Мария Шарапова, пловчиха Юлия Ефимова и футболист Артём Дзюба. Бойцы Хабиб Нурмагомедов и Фёдор Емельяненко — в первой пятёрке.



При упоминании Шараповой пользователи «Однокассников» чаще всего используют эмодзи досады, теннисного мяча и полицейской машины. Упоминание Ефимовой обычно сопровождается эмодзи с цветком, грустью и значком «сделано!». О Дзюбе пользователи говорят с помощью эмодзи улыбки, кубка и молитвенно сложенных рук. Любопытно, что при упоминании Нурмагомедова наиболее часто используется эмодзи с поцелуем.