Эмодзи с поцелуем — самый популярный при упоминании Хабиба в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» провела новое исследование, посвящённое использованию эмодзи пользователями при написании сообщений об известных спортсменах. Чтобы выяснить, какие эмодзи используются чаще всего, «Одноклассники» проанализировали посты и комментарии за последний год.
Тройку лидеров по количеству упоминаний с эмодзи составили теннисистка Мария Шарапова, пловчиха Юлия Ефимова и футболист Артём Дзюба. Бойцы Хабиб Нурмагомедов и Фёдор Емельяненко — в первой пятёрке.
При упоминании Шараповой пользователи «Однокассников» чаще всего используют эмодзи досады, теннисного мяча и полицейской машины. Упоминание Ефимовой обычно сопровождается эмодзи с цветком, грустью и значком «сделано!». О Дзюбе пользователи говорят с помощью эмодзи улыбки, кубка и молитвенно сложенных рук. Любопытно, что при упоминании Нурмагомедова наиболее часто используется эмодзи с поцелуем.
- 12 мая 2020
-
10:04
-
10:04
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
08:52
-
05:57
-
04:04
-
03:41
-
00:55
- 11 мая 2020
-
23:08
-
22:58
-
21:42
-
19:32
-
19:26
-
18:57
-
17:42
-
16:24
-
14:40
-
14:15
-
12:31
-
12:00
-
11:17
-
10:19
-
09:41
-
09:00
-
08:50
-
07:20
-
06:33
-
05:57
-
00:06
- 10 мая 2020
-
23:31
-
22:31
-
21:48
-
20:55