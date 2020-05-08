Результаты взвешивания UFC 249: Олейник намного легче Вердума, Стивенс не уложился в вес

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его преддверии состоялась официальная церемония взвешивания.
Боец тяжёлого дивизиона Алексей Олейник перед схваткой с Фабрисиу Вердумом показал на весах 103,1 кг, в то время как бразилец потянул на 110,2 кг.
Боец полулёгкого веса Джереми Стивенс провалил взвешивание перед схваткой с Кэлвином Каттаром. Его вес составил 68,2 кг при допустимом максимуме 66,2. Участники титульного поединка в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз показали равный вес — 61,2 кг.
Напомним, ранее стало известно, что участники главного события турнира Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи также показали одинаковый вес — 70,3 кг.
UFC 249. Взвешивание
Основной кард
Тони Фергюсон (155 фунтов) — Джастин Гэтжи (155 фунтов)
Генри Сехудо (135) — Доминик Круз (135)
Фрэнсис Нганну (261,5) — Жаирзиньо Розенстрайк (260)
Джереми Стивенс (150,5) — Келвин Каттар (146)
Грег Харди (265,5) — Йорган де Кастро (262)
Предварительный кризис
Энтони Петтис (170,5) — Дональд Серроне (171)
Алексей Олейник (227,5) — Фабрисиу Вердум (243)
Карла Эспарза (115,5) — Мишель Уотерсон (115)
Юрайя Холл (186) — Жакаре Соуза (186)
Висенте Луке (170) — Нико Прайс (170,5)
Брайс Митчелл (145,5) — Чарльз Роса (146)
Райан Спэнн (206) — Сэм Элви (205).
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