Результаты взвешивания UFC 249: Олейник намного легче Вердума, Стивенс не уложился в вес

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его преддверии состоялась официальная церемония взвешивания.

Боец тяжёлого дивизиона Алексей Олейник перед схваткой с Фабрисиу Вердумом показал на весах 103,1 кг, в то время как бразилец потянул на 110,2 кг.

Боец полулёгкого веса Джереми Стивенс провалил взвешивание перед схваткой с Кэлвином Каттаром. Его вес составил 68,2 кг при допустимом максимуме 66,2. Участники титульного поединка в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз показали равный вес — 61,2 кг.

Напомним, ранее стало известно, что участники главного события турнира Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи также показали одинаковый вес — 70,3 кг.

UFC 249. Взвешивание

Основной кард

Тони Фергюсон (155 фунтов) — Джастин Гэтжи (155 фунтов)

Генри Сехудо (135) — Доминик Круз (135)

Фрэнсис Нганну (261,5) — Жаирзиньо Розенстрайк (260)

Джереми Стивенс (150,5) — Келвин Каттар (146)

Грег Харди (265,5) — Йорган де Кастро (262)

Предварительный кризис

Энтони Петтис (170,5) — Дональд Серроне (171)

Алексей Олейник (227,5) — Фабрисиу Вердум (243)

Карла Эспарза (115,5) — Мишель Уотерсон (115)

Юрайя Холл (186) — Жакаре Соуза (186)

Висенте Луке (170) — Нико Прайс (170,5)

Брайс Митчелл (145,5) — Чарльз Роса (146)

Райан Спэнн (206) — Сэм Элви (205).