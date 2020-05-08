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Промоутер Усика жёстко ответил Кремлёву, который предложил украинцу российское гражданство

Промоутер Усика жёстко ответил Кремлёву, который предложил украинцу российское гражданство
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Один из промоутеров бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк отреагировал на инициативу генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва. Функционер предложил Усику и его другу, чемпиону мира по боксу в лёгком весе Василию Ломаченко, помощь в получении российского гражданства.

«Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему», — приводит слова Красюка Sportbox.

Умар Кремлёв предложил свои услуги Усику и Ломаченко после того, как те были занесены на украинский сайт «Миротворец». По версии создателей этого ресурса, туда попадают враги Украины, работающие на разрушение государства. Боксёры были внесены в базу «Миротворца» после того, как снялись в российском фильме о православной церкви.

Кремлёв: готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство
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