Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фергюсон и Гэтжи провели последнюю перед турниром дуэль взглядов, пожав руки без перчаток

Фергюсон и Гэтжи провели последнюю перед турниром дуэль взглядов, пожав руки без перчаток
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня, 8 мая, в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 249. Затем бойцы провели дуэли взглядов. По её завершении участники главного поединка шоу, бывший временный чемпион Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, пожали руки без перчаток.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице президента UFC Дэны Уайта в социальной сети «Инстаграм». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи поспорят за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Победитель противостояния получит право сразиться за полноценный пояс с чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020