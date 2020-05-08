Фергюсон и Гэтжи провели последнюю перед турниром дуэль взглядов, пожав руки без перчаток

Сегодня, 8 мая, в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 249. Затем бойцы провели дуэли взглядов. По её завершении участники главного поединка шоу, бывший временный чемпион Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, пожали руки без перчаток.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице президента UFC Дэны Уайта в социальной сети «Инстаграм». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи поспорят за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Победитель противостояния получит право сразиться за полноценный пояс с чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.