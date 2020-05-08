Фергюсон и Гэтжи провели последнюю перед турниром дуэль взглядов, пожав руки без перчаток
Сегодня, 8 мая, в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 249. Затем бойцы провели дуэли взглядов. По её завершении участники главного поединка шоу, бывший временный чемпион Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, пожали руки без перчаток.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице президента UFC Дэны Уайта в социальной сети «Инстаграм». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи поспорят за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Победитель противостояния получит право сразиться за полноценный пояс с чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Читайте также
- 8 мая 2020
-
20:28
-
19:42
-
18:59
-
17:57
-
16:41
-
16:10
-
15:15
-
14:18
-
14:00
-
13:35
-
13:01
-
11:06
-
10:49
-
10:11
-
10:00
-
09:03
-
08:04
-
07:02
-
05:53
-
05:26
-
01:00
-
00:52
-
00:42
- 7 мая 2020
-
23:59
-
23:27
-
22:28
-
21:29
-
20:33
-
19:31
-
18:45
-
17:27
-
16:39
-
15:42
-
15:24
-
14:06
Партнерский контент