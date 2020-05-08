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Колян из «Реальных пацанов» показал Исмаилову ударную тренировку, Магомед отреагировал

Колян из «Реальных пацанов» показал Исмаилову ударную тренировку, Магомед отреагировал
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Актёр Николай Наумов, известный по роли Коляна из сериала «Реальные пацаны», записал видео, в котором показывает свои бойцовские навыки. В частности, Наумов демонстрирует ударную технику. При этом он отметил бойца UFC в тяжёлом весе Александра Волкова и бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

Николай поблагодарил Волкова за поддержку, а Исмаилову сказал, что тому даже не придётся «перевязывать руку». Не так давно Магомед вызвал Наумова на бой и сказал, что даже перевяжет себе одну руку.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице актёра в «Инстаграме».

Исмаилов вскоре ответил Наумову, отметив, что тот неплохо тренируется.

«Колян газует. Работает неплохо в принципе. Руку не надо, значит? Хорошо. И что ты будешь теперь с этим делать?» — написал Исмаилов.

Магомед Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
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