Колян из «Реальных пацанов» показал Исмаилову ударную тренировку, Магомед отреагировал

Актёр Николай Наумов, известный по роли Коляна из сериала «Реальные пацаны», записал видео, в котором показывает свои бойцовские навыки. В частности, Наумов демонстрирует ударную технику. При этом он отметил бойца UFC в тяжёлом весе Александра Волкова и бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

Николай поблагодарил Волкова за поддержку, а Исмаилову сказал, что тому даже не придётся «перевязывать руку». Не так давно Магомед вызвал Наумова на бой и сказал, что даже перевяжет себе одну руку.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице актёра в «Инстаграме».

Исмаилов вскоре ответил Наумову, отметив, что тот неплохо тренируется.

«Колян газует. Работает неплохо в принципе. Руку не надо, значит? Хорошо. И что ты будешь теперь с этим делать?» — написал Исмаилов.