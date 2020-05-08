В Госдуме выразили поддержку Усику и Ломаченко

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил поддержку чемпионам мира по боксу, украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко. Вчера, 7 мая, стало известно, что спортсмены попали в базу скандально известного сайта «Миротворец», в которую, по мнению основателей ресурса, включаются лишь враги Украины.

«Считаю, что ребят надо поддержать, потому что на их примере и должны выстраиваться отношения между странами. Важно, что такие заявления исходят от великих спортсменов, заслуживших признание во всём мире благодаря своим успехам. Они родились ещё в те времена, когда мы были единой страной, поэтому сейчас пропагандируют сближение братских народов. По моему мнению, что бы ни происходило между нами, это временно, ситуация нормализуется. А пока Усик и Ломаченко могут рассчитывать на то, что у них всегда будет огромное количество друзей как на Украине, так и в России», — приводит слова Свищёва «RT на русском».

Коллегу по депутатскому корпусу поддержала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Спортсмены — люди мира, и деление на национальности для них неприемлемо, это даже зафиксировано в Олимпийской хартии. У нас совсем другое восприятие. Особенно это развито у представителей единоборств. Они с уважением относятся не только к коллегам по сборным, но и к соперникам. Думаю, ребята именно это и имели в виду. Поэтому политическая ситуация не изменила их отношение к России. С этой точки зрения включение их в базу «Миротворца» совершенно неправильно», — сказала Журова.