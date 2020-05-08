Олейник рассказал, как UFC организовывает турнир во время карантина

Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник рассказал, как изменилась структура организации турниров промоушена на фоне пандемии коронавируса и карантина. По словам россиянина, введён целый ряд дополнительных мер безопасности.
«Для каждого бойца оборудована тренировочная комната с сауной, водой и всем необходимым. Если в обычное время такая комната предназначалась для нескольких бойцов, то сейчас они индивидуальные. В день боя нас будут вывозить на арену на автомобилях. У каждого есть строгое расписание, когда будет подан транспорт. На арену отправимся каждый на отдельном автомобиле – боец и 2-3 секунданта. Что касается угловых, то здесь никаких изменений нет, с каждым бойцом может находиться рядом 3 секунданта. И только для главного боя вечера будет сделано исключение, там разрешено присутствие четверых угловых.
Могу отметить, что каждый день у нас замеряют температуру. Что касается тестов на коронавирус, то нас проверили сразу по приезду. Без результатов теста нас даже в отель не заселяли. Всего было два теста. После первого результат был уже через десять минут, нам сказали, что всё чисто. По второму нас предупредили, что скажут, если что-то пойдёт не так. Никто ничего не сказал, значит, всё у нас хорошо. Ещё раз проверили нас сегодня, 8 мая, перед дуэлью взглядов. Я так понимаю, что все бойцы тесты прошли, всех допустили. Всё нормально», — рассказал Алексей Олейник в интервью пресс-службе UFC Russia.
Главным событием турнира UFC 249 станет схватка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фергюсон — Гэтжи.
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