Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Валуев прокомментировал ситуацию с занесением Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»

Валуев прокомментировал ситуацию с занесением Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг чемпионов мира по боксу Александра Усика и Василия Ломаченко, представляющих Украину. По словам Валуева, спортсмены не станут всерьёз относится к занесению в базу сайта «Миротворец».

«Принцип попадания туда непонятен, никто не разъясняет, чем это грозит. Не знаю, какое значение это имеет для граждан Украины и самих Усика и Ломаченко, но для остальных это просто сайт, не более того. Никакого значения это не имеет. Думаю, что и сами боксёры всерьёз к произошедшему не отнесутся, если только это не помешает их пребыванию на родине», — приводит слова экс-боксёра, а ныне депутата Госдумы издание «RT на русском».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020