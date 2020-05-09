Валуев прокомментировал ситуацию с занесением Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг чемпионов мира по боксу Александра Усика и Василия Ломаченко, представляющих Украину. По словам Валуева, спортсмены не станут всерьёз относится к занесению в базу сайта «Миротворец».
«Принцип попадания туда непонятен, никто не разъясняет, чем это грозит. Не знаю, какое значение это имеет для граждан Украины и самих Усика и Ломаченко, но для остальных это просто сайт, не более того. Никакого значения это не имеет. Думаю, что и сами боксёры всерьёз к произошедшему не отнесутся, если только это не помешает их пребыванию на родине», — приводит слова экс-боксёра, а ныне депутата Госдумы издание «RT на русском».
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