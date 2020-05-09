Соперник Олейника контактировал с заражённым Соузой
9 мая стало известно, что бразильский боец Роналду Соуза, который должен был принять участие в турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида), заразился коронавирусом. Его бой с Юрайей Холлом был отменён.
Однако выяснилось, что Соуза контактировал с другим бойцом, бразильцем Фабрисиу Вердумом, который должен сразиться с россиянином Алексеем Олейником. Информации об отмене их боя пока не было.
Главный событием UFC 249, намеченного на ночь с 9 на 10 мая, должен стать бой бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Изначально турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменён.
У участника UFC 249 выявлен коронавирус
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