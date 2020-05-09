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Холл — Соузе, у которого выявили коронавирус: жаль, что ты должен пройти через это

Холл — Соузе, у которого выявили коронавирус: жаль, что ты должен пройти через это
Бокс/ММА / UFC 0

Юрайя Холл, несостоявшийся соперник Роналдо Соузы, отреагировал на информацию об отмене боя из-за положительного теста на коронавирус у бразильца.

«Брат, знаю, это отстой, жаль, что ты должен пройти через это. Я вне себя от опустошения из-за упущенной возможности. Желаю только выздоровления для тебя и твоей семьи», — написал Юрайя Холл в «Твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что у Роналдо Соузы и его двух секундантов был выявлен коронавирус.

UFC 249 должен пройти в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 9 на 10 мая мск при пустых трибунах. Главным событием станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, но бой был отменен.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

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