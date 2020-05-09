«Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай в видеообращении вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира боксёра Александра Усика.



«Я и есть тот диванный эксперт, который стебётся с твоих «ватных» видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть.



Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без любых правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми.



Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам.



Радуйся, что на твое видео под названием «один раз ты можешь войти не в те двери» отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы «в последний раз ты можешь подойти не к тому окну» начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных», — приводит слова Грицая Tribuna.ua.



Напомним, ранее Усик опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором в шутливой форме дал понять, что нокаутирует любого «диванного эксперта», если ему не понравится его мнение.

Александр Усик показал, как поступает с «диванными экспертами». Видео