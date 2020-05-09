«Простите нас, ветераны». Украинский боксёр Ломаченко опубликовал пост в честь Дня Победы

Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы. Ломаченко опубликовал в «Инстаграме» видео со стихотворением Артура Кенчешаова «Простите вы нас, ветераны!».
Посмотреть видеозапись можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.
«С праздником! С великим Днём Победы! Ура!» — подписал видеоролик Василий Ломаченко.
Напомним, Василий Ломаченко наряду с Александром Усиком попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан.
После этого член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил поддержку боксёрам. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в России готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.
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