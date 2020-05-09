А. Емельяненко в День Победы выложил фотографию деда, с множеством медалей и орденов

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в День Победы выложил два поста, посвящённых деду, участвовавшему в Великой Отечественной войне.

В первом из них размещена фотография молодого дедушки Емельяненко, а также выписка о его боевом пути. В частности, говорится, что он ушёл на фронт добровольцем в 1943 году и участвовал в освобождении Харькова, Одессы, Измаила, а также освобождал ряд населённых пунктов Центральной Европы, в том числе столицу Венгрии — Будапешт.

Во втором посте Александр разместил фотографию деда уже в возрасте. На снимке запечатлён ветеран со множеством медалей и орденов на пиджаке.

Соответствующие посты можно увидеть на странице Александра Емельяненко в социальной сети.