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Усик поздравил подписчиков с Днём Победы

Усик поздравил подписчиков с Днём Победы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в «Инстаграме» поздравил подписчиков с Днём Победы.

«С Днём Победы», — коротко написал Усик, разместив на странице фотографию ветерана, вставшего в боевую стойку.

Соответствующий пост можно увидеть на странице украинца в социальной сети.

Напомним, недавно Александр Усик попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан.

После этого член Комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил поддержку боксёрам. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в России готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.

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