Джордж Форман: Тайсону по силам стать топ-претендентом на титул

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Джордж Форман поделился мыслями об экс-чемпионе мира в супертяжёлом весе Майке Тайсоне и его перспективах в случае возобновления карьеры. По мнению Формана, 53-летний Тайсон по-прежнему будет способен выступать на самом высоком уровне.
«Был очень рад, когда увидел его работу на лапах. Казалось, он вернулся на 20 лет назад. Он в хорошей форме, и все его удары выглядели по-настоящему акцентированными и острыми. Если он посвятит такой работе десять месяцев, то сможет вернуться по-настоящему и стать топ-претендентом.
Хотелось бы увидеть его на ринге. Он уже в возрасте, но рекорды всегда ждут обновления", — приводит слова Формана BoxingScene.
Напомним, Майк Тайсон заявил о желании провести несколько выставочных поединков, но не говорил о возобновлении полноценной карьеры.
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