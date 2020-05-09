Джордж Форман: Тайсону по силам стать топ-претендентом на титул

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Джордж Форман поделился мыслями об экс-чемпионе мира в супертяжёлом весе Майке Тайсоне и его перспективах в случае возобновления карьеры. По мнению Формана, 53-летний Тайсон по-прежнему будет способен выступать на самом высоком уровне.

«Был очень рад, когда увидел его работу на лапах. Казалось, он вернулся на 20 лет назад. Он в хорошей форме, и все его удары выглядели по-настоящему акцентированными и острыми. Если он посвятит такой работе десять месяцев, то сможет вернуться по-настоящему и стать топ-претендентом.

Хотелось бы увидеть его на ринге. Он уже в возрасте, но рекорды всегда ждут обновления", — приводит слова Формана BoxingScene.

Напомним, Майк Тайсон заявил о желании провести несколько выставочных поединков, но не говорил о возобновлении полноценной карьеры.