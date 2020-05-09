Макгрегор: молюсь за Роналдо Соузу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожелал удачи всем участникам турнира UFC 249, а также признался, что его молитвы сейчас с Роналдо «Жакаре» Соузой, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
«Желаю всем моим коллегам-бойцам здоровья, сегодня ночью они закатят нам прекрасное шоу на турнире UFC 249. Удачи всем дамам и господам, начиная от непосредственных участников турнира и заканчивая уборщиками. Спасибо вам всем.
Молюсь за Роналдо «Жакаре» Соузу и его команду и желаю скорейшего выздоровления», — написал ирландец на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Напомним, главным событием турнира UFC 249 станет схватка за титул временного чемпиона в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
- 10 мая 2020
-
00:17
- 9 мая 2020
-
23:35
-
23:11
-
22:37
-
21:50
-
20:29
-
19:59
-
18:28
-
17:39
-
15:37
-
14:51
-
14:33
-
13:58
-
12:48
-
10:27
-
10:18
-
09:32
-
08:55
-
08:03
-
03:27
-
01:42
-
00:39
- 8 мая 2020
-
23:51
-
23:11
-
22:30
-
21:19
-
20:28
-
19:42
-
18:59
-
17:57
-
16:41
-
16:10
-
15:15
-
14:18
-
14:00