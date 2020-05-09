Макгрегор: молюсь за Роналдо Соузу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожелал удачи всем участникам турнира UFC 249, а также признался, что его молитвы сейчас с Роналдо «Жакаре» Соузой, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

«Желаю всем моим коллегам-бойцам здоровья, сегодня ночью они закатят нам прекрасное шоу на турнире UFC 249. Удачи всем дамам и господам, начиная от непосредственных участников турнира и заканчивая уборщиками. Спасибо вам всем.

Молюсь за Роналдо «Жакаре» Соузу и его команду и желаю скорейшего выздоровления», — написал ирландец на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, главным событием турнира UFC 249 станет схватка за титул временного чемпиона в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.